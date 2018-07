Če bo spet prišlo do podobnih incidentov, bo Marseille izključen iz evropskih klubskih tekmovanj, v katera se je sicer uvrstil, so opozorili pri Uefi. Lansko sezono je Uefa Marseille kaznovala zaradi neredov navijačev, poškodovanja lastnine, bakel in metanja različnih stvari na igrišče v evropskih tekmovanjih. Klub, ki je ob tem plačal tudi 100.000 evrov denarne kazni, bo to sezono nastopal v evropski ligi. A že zdaj je jasno, da bo prvo domačo tekmo na stadionu Velodrome igral za zaprtimi vrati, naslednjo tekmo pa bo imel zaprta severna in južna vrata stadiona.

»Lepo bi bilo, če nas Uefa ne bi izključila iz Evrope, zato bomo na naslednjih tekmah na trnih,« je dejal trener Marseilla Rudi Garcia. »Dobro vemo, da so pri Uefi izjemno strogi in povsem upravičeno. A potrebujemo naše navijače, že to, da jih ne bomo imeli na prvi tekmi evropske lige, je zelo slabo,« je še dejal Garcia in dodal, da bo vsak moral prevzeti svoj del odgovornosti, da bi Marseille lahko normalno igral na domačem stadionu Velodrome.