Turistka stražarja ni videla, saj mu je kazala hrbet, se je pa uspela po potisku obdržati na nogah. Stražar se ni pustil kaj veliko motiti, svojo pot je mirno in molče nadaljeval.

V podobnih primerih stražarji običajno zakričijo, naj se »naredi pot za kraljičino stražo«. V preteklosti so se v javnosti že pojavile fotografije in posnetki, kako turisti iz neposredne bližine »dražijo« stražarje, ki običajno brez reakcije le strogo strmijo predse. Tu in tam kakšen za trenutek izgubi nadzor in se odzove na kakšno od provokacij.