»Videl sem potrgano napeljavo. S tem se je vse začelo,« je za grški radio 24/7 dejal župan Dimitris Stergiu in pojasnil, da je to sprožilo iskre, ki so zanetile ogenj. Gasilci medtem niso podali mnenja o tem, kaj je povzročilo požare, je pa pravosodje že v sredo odprlo preiskavo, navaja nemška tiskovna agencija dpa.

Predstavnica civilne zaščite je medtem sporočila, da je število umrlih v ognjenih zubljih še naraslo in da še vedno številne pogrešajo. Te še vedno iščejo po požganih hišah v letoviščih Mati, Rafina, Nea Makri in Neos Vucas. »Preiskali bomo vsako hišo,« je poudarila za grško televizijo. Dodala je, da so požari, ki bi lahko ogrožali poseljena območja, pod nadzorom ali popolnoma pogašeni.

Poleg tega si prizadevajo za identifikacijo umrlih. Sorodniki so zato v mrtvašnici v Atenah oddali vzorce DNK. Po ocenah naj bi pogrešali okoli 30 ljudi.