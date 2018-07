Kot je v pogovoru, ki ga je danes objavil časnik Le Monde, dejal Benalla, je »želja, udariti po predsedniku«, vodila do tega, da je incident ob prvem maju postal velik politični škandal, zaradi katerega sta trenutno v teku tudi dve parlamentarnih preiskavi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

»Čutim, da sem storil nekaj res zelo neumnega. In naredil sem napako... Nikoli ne bi smel na te demonstracije iti kot opazovalec, nato bi se moral zadržati,« je med drugim dejal Benalla, ki je bil donedavno pomočnik vodje Macronovega kabineta, pristojen za varnost.

Hkrati je 26-letnik vztrajal, da bi bila njegova dejanja v spopadih med policijo in protestniki upravičena, če ne bi bil uslužbenec Elizejske palače. »Ljudje so počeli kazniva dejanja, razbijali so stvari brez vsakršne kaznovanosti, moral si biti tam, in jaz, v moji naravi je, da se vpletem,« je povedal, kot povzema nemška tiskovna agencija dpa.