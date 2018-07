Italijanska tiskovna agencija Ansa poroča, da je Italija 28-letnega slovenskega državljana, ki je na seznamu tujih borcev, »iz varnostnih razlogov in javne varnosti« izgnala iz države. Italijanski pravosodni organi so ga v sredo pospremili do meje.

Na Generalni policijski upravi so potrdili, da je bil v sredo v večernih urah na letališče Ljubljana v spremstvu dveh italijanskih policistov deportiran slovenski državljan, ki je v Italiji prestal zaporno kazen.

Znižali so mu kazen Prizivno sodišče je marca letos Žavbiju kazen znižalo s treh let in štirih mesecev na dve leti, dva meseca in 20 dni zapora. Sanzin je povedal, da je bil njegov klient iz Italije izgnan, dobil je tudi prepoved vstopa v državo. Dodal je, da bi po prvotnih izračunih italijanskih pravosodnih organov Žavbi moral na prostost odkorakati šele septembra letos. Pozabili so namreč upoštevati čas, ki ga je preživel v priporu že v Sloveniji, preden je bil izročen Italiji. Po njegovem posredovanju pa je zdaj Žavbi na prostosti.