Gorski reševalci so imeli včeraj obilo dela, popoldanski tempo pa je bil, kakor so zapisali, naravnost peklenski. Že pred osmo zjutraj so se odpravili do Triglava, kjer so bili štirje alpinisti, ki so že v torek med plezanjem v Slovenski smeri zašli s smeri in se izgubili. Četverico, ki je noč preživela na gori, je bila nepoškodovana.

Okoli dveh popoldan so zaradi težjega bolezenskega stanja planinca izvedli nujno reševanje na Kamniškem sedlu, tri ure kasneje pa so odšli v Bohinj, kjer se je med soteskanjem huje poškodovala turistka. Ta se je pri skoku v vodo v tolmunu ustrašila, nakar ji je zdrsnilo in je z nekaj metrov višine padla na skalo.

S psom v gore vzemite tudi nagobčnik Na območju Planine jezero sta dva planinca okoli šeste ure zvečer zašla s poti ter se znašla na zelo izpostavljenem skalnatem terenu, s katerega se nista mogla rešiti. Na sedmih jezerih pa so skoraj istočasno prijavili poškodbo hrbta izkušene planinke, ki se ji je obnovila stara poškodba. Intervenciji so uspešno rešili. Najbolj pa so se reševalci namučili z zadnjo akcijo reševanja slovenske državljanke, ki je na območju Stržiča ostala ujeta z dvema psoma, od katerih je bil eden prijazen, drugi pa malo manj in še brez nagobčnika. »Ta bi v tem primeru zelo zmanjšal nevarnost. Nagobčnika ni bilo, čeprav so tudi gore javno mesto in veljajo povsem enaka pravila glede zaščite in nadzora nad živalmi,« so sporočili iz PU Kranj. Pohodnike opominjajo, naj v gore poleg psa vedno vzamejo tudi nagobčnik.