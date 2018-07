Po poročanju makedonske tiskovne agencije MIA, bo referendum najverjetneje razpisan v soboto. Zaev je že pred tem povedal, da bi lahko referendumsko vprašanje o imenu države, ki bi se po novem imenovala Severna Makedonija, povezal z vprašanjem članstva v EU in Nato, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Referendumsko vprašanje bi se tako glasilo: Ali ste za članstvo v EU in zvezi Nato, ob sprejetju dogovora med republiko Makedonijo in republiko Grčijo? Po mnenju vodje opozicijske VMRO-DPMNE Hristijana Mickoskega je takšno vprašane neresno in ponižujoče.