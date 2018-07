Eva, Urška in Monika so Bondova dekleta

Tonin romal na Brezje in molil za modrost

Jan Plestenjak dan začne z dvema

Prijetna opravila slovenske policije

Tista najbolj prijetna policijska opravila... A post shared by Slovenska policija (@police_slovenia) on Jul 22, 2018 at 11:03am PDT

Po službi v parlamentu počitnice v Tuniziji

Shisha time 🍏 A post shared by Andrej Čuš (@andrej.cus) on Jul 20, 2018 at 12:47pm PDT

Člani in prijatelji stranke SDS so se v Bovcu sestali na letnem srečanju, izlet pa mnogi zabeležili tudi na svojih družbenih omrežjih. Na uradnem profilu stranke smo opazili fotografije manj vplivnega članstva, ki se je s plastičnim priborom v rokah drenjalo na klopeh pod šotorom, na instagramu poslanke Eve Irgl pa omembe vrednejšo zasedbo, ki si je očitno privoščila polet s panoramskim letalom. Poslanka se je v Bovcu namreč fotografirala v družbi Urške Bačovnik Janša in Monike Jelinčič Plemeniti, enako fotografijo pa je na facebooku objavil celo Zmago Jelinčič Plemeniti in spodaj zapisal »Bondova dekleta«.V nasprotju s člani stranke SNS tisti iz Nove Slovenije očitno niso dobili vabila na letošnje srečanje stranke SDS v Bovcu, a predsednik Nove Slovenije in državnega zbora Matej Tonin je konec tedna kljub temu preživel aktivno. Kot so objavili na instagramu svetišča Marija Pomagaj na Brezjah, je tja devet ur peš romal iz Ljubljane, nazadnje pa jim v knjigi želja pustil še sporočilo. Tonin se je ob priložnosti devici Mariji zahvalil za varstvo in pomoč, zaprosil pa še za »modrost v prihodnjih tednih«, s katero naj bi se politiki vse potrebno vendarle dogovorili v »korist domovine«.Ni res, da se glasbenik Jan Plestenjak ves čas skriva v intimi svojega strunjanskega posestva, včasih kavo spije tudi v katerem od tam priljubljenih lokalov. Prejšnji teden je na instagramu objavil fotografijo, ki je nastala v znani strunjanski gostilni Primorka, spodaj pa zapisal, da vsak dan začne z »dvema dvojnima« kavama. Ena od sledilk je pripomnila, da bi si tudi sama želela dneve začenjati ob enih popoldne, uri, ko je pevec objavil posnetek.Na instagram profilu slovenske policije so objavili posnetek policista, ki se na plaži pogovarja z deklicami, fotografijo pa so podnaslovili s pripisom »prijetna opravila«. Prijetnih opravil niso natančneje opredelili, zato ne vemo, ali so se pogovarjali o prvi pomoči, varnosti v prometu na plaži, zaščiti pred tatvinami ali pa celo o tem, da se z neznanimi odraslimi moškimi na plaži ni pametno pogovarjati.Andreju Čušu, nekdanjemu poslancu SDS, ki je v času mandata odšel na samostojno poslansko pot in nazadnje postal predsednik stranke zelenih, letos ni uspelo obnoviti zaposlitvene pogodbe v državnem zboru, a videti je, da ga to ne moti preveč. V nasprotju s Karlom Erjavcem svojega profila na instagramu ni izbrisal, temveč veselo objavlja dalje – trenutno je na počitnicah v Tuniziji, kjer si je po vzoru večine turistov privoščil kajenje šiše z okusom jabolka, v nadaljevanju pa še poležavanje pod slamnatimi senčniki, kjer je, pravi, odklopil možgane.