Oblasti so sporočile, da je moški sprožil manjšo eksplozivno napravo v bližini ameriškega veleposlaništva. 26-letnik jo je domnevno izdelal doma iz petard. Ranjen je bil le napadalec, ki so ga zaradi lažjih poškodb roke prepeljali v bolnišnico.

Iz ameriškega veleposlaništva so potrdili, da je eksplozija odjeknila okoli 13.30 po lokalnem času (okoli 7.30 po srednjeevropskem času) na jugovzhodnem vogalu poslopja, kjer se običajno zbirajo ljudje, ki želijo zaprositi za vizo.

An explosion happened on the road nearby the American embassy in China, Peking. pic.twitter.com/LzzyTdmb0y