Posamezne nevihte se bodo zlasti na vzhodu nadaljevale tudi v noč na petek.

V petek pa bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Nastajale bodo plohe in nevihte, ki bodo pogostejše v drugi polovici dneva. Najnižje jutranje temperature bodo večinoma od 15 do 19, najvišje dnevne od 25 do 28, na Primorskem do 31 stopinj.

V soboto in nedeljo bo prevladovalo sončno vreme, predvsem sredi dneva in popoldne lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Temperature bodo šle navzgor, so napovedali na agenciji.