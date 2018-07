Dogajanje v Rdečem križu Slovenije (RKS) budno spremljajo tudi v Mednarodni zvezi društev Rdečega križa in Rdečega polmeseca (IFRC), saj ni ravno običajno, da v dveh letih dva predsednika odstopita zaradi nemožnosti uresničevanja programa in nezadostne podpore glavne menedžerke. O konkretnih zapletih se v IFRC ne izrekajo, a direktor za Evropo Simon Missiri je bil v odgovoru na naša vprašanja jasen: »Slovenski Rdeči križ se mora lotiti reformnih korakov in izboljšati svoje delovanje. Prenoviti mora organizacijo in pravila delovanja.«

Missiri je