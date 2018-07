Evropski veleposlaniki v Bruslju so na srečanju Coreper dobili na mizo predlog evropske komisije o vzpostavitvi centrov za izkrcavanje v Sredozemskem morju rešenih migrantov. Komisija je v zadnjih tednih ideji dodala nekaj več vsebine. Centre za izkrcavanje bi želeli ustanoviti tako v državah članicah, ki bi se zanje prostovoljno odločile, kot tudi v afriških sredozemskih državah, če bi EU s tamkajšnjimi oblastmi uspelo doseči dvostranske sporazume. Po naših informacijah iz diplomatskih vrst so države članice opozarjale, da je treba pri vzpostavljanju teh centrov spoštovati mednarodno pravo, strinjale pa so se tudi, da je cilj predlaganih ukrepov preprečiti tako imenovani »vlečni faktor«, da se na pot proti Evropi zaradi uspeha nekaterih migrantov ne bi odpravljali še novi.

EU bi v centre poslala svoje osebje V centrih bi v hitrih, šest do osem tednov trajajočih postopkih preverjali, ali so migranti upravičeni do mednarodne zaščite. Če bi se ugotovilo, da do nje niso upravičeni, bi jih vrnili v domovino. Tiste, ki bi jim bila mednarodna zaščita odobrena, pa bi preselili v države EU, ki bi jih bile pripravljene sprejeti. Po kakšnem ključu bi ta preselitve potekale, za zdaj ostaja nejasno. Prav to je bil zadnja tri leta največji kamen spotike med državami članicami. Evropska komisija bi želela pilotni projekt vzpostavitve takšnega centra čim prej izvesti v nekje v osemindvajseterici. Toda zanj se ni javila še nobena članica EU. Komisija vsem državam članicam – ne zgolj priobalnim državam – ponuja finančne spodbude za pristanek na vzpostavitev nadzorovanih centrov na njihovih tleh. Za vsakega sprejetega migranta v takšnem centru bi država dobila 500 evrov, hkrati bi Bruselj finančno podprl gradnjo in delovanje teh centrov ter tja poslal tudi svoje osebje. Do 315 pripadnikov evropskih varnostnih in azilnih agencij ter drugih strokovnjakov bi v takšnih centrih lahko obravnavalo do 500 migrantov hkrati. EU bi imela v centrih svoje mejne policiste, strokovnjake Europola, prevajalce, oficirje za spremstvo zavrnjenih migrantov, strokovnjake za preverjanje upravičenosti do azila in druge uradnike. Posamezna država gostiteljica bi morala priskrbeti le medicinsko osebje.

Čakajoč na predloge IOM in UNHCR »Tako kot 'hot spoti' v Grčiji in Italiji tudi nadzorovani centri ne bodo pripomogli k bolj urejenemu upravljanju prihodov, temveč bodo ženske, moške in otroke izpostavili kršitvam človekovih pravic. Evropski voditelji morajo zagotoviti, da bodo tisti, ki jim grozi utopitev, izkrcani v državah, kjer ne bodo ogrožene njihove človekove pravice,« je prepričan Fotis Filippou, predstavnik Amnesty International. Prej kot uvajanju novih politik in izvažanju nadzora zunanjih meja bi se evropski voditelji po njegovem morali posvetiti možnostim, kako bi lahko begunci na zakonit način prestopali meje. Dvomi pa ne vztrajajo zgolj pri nevladnih organizacijah. Tudi države članice želijo biti res prepričane, da bodo dogovorjene rešitve v skladu z mednarodnim pravom. Še več nejasnosti kot pri nadzorovanih centrih v EU se poraja v zvezi z njim sorodnimi centri na afriških tleh, tako imenovanimi »platformami za izkrcavanje«. EU si jih želi vzpostaviti v sodelovanju z Mednarodno organizacijo za migracije (IOM) in visokim komisariatom ZN za begunce (UNHCR), a so jih vse severnoafriške države za zdaj zavrnile. IOM in UNHCR bosta na konferenci z vsemi sredozemskimi državami prihodnji teden v Švici predstavila svoje poglede, kako bi takšni centri lahko delovali. Po zagotovilih naših virov bo na konferenci izrečen tudi poziv vsem državam, tako evropskim kot afriškim, da so pri obravnavi migrantov in rešenih oseb zavezane k izpolnjevanju dolžnosti, ki izhajajo iz mednarodnih pogodb.