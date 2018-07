Ta konec tedna bodo od petka od 17. ure do nedelje dopoldan za ves promet zaprte Cesta 30. avgusta ter Zaloška in Kašeljska cesta na območju novega krožišča v bližini zdravstvenega doma v Polju. Na Mestni občini Ljubljana so pojasnili, da bo gradbeni izvajalec KPL asfaltiral območje krožišča.

V času te prometne zapore bo obvoz za osebna vozila potekal Agrokombinatski, Sneberski in Zadobrovški cesti. Lokalni dovoz za osebna vozila bo možen po Cesti španskih borcev in Vevški cesti, so povedali na Mestni občini Ljubljana. Avtobusi Ljubljanskega potniškega prometa na progah 11, 11B, 12 in 20Z bodo prav tako imeli obvoz. Avtobusi na progah 11, 11B in 20Z bodo v času prometne zapore v smeri proti Zadobrovški cesti dodano ustavljali na postajališču Zalog.

Gradbena dela na omenjenem krožišču in na preostalem odseku Zaloške ceste, ki ga KPL sočasno prenavlja od letošnjega marca, bodo očitno v celoti končana do nedelje, saj so na občini ob 10. uri napovedali slavnostno odprtje prenovljenega dela Zaloške ceste. Po odprtju bodo vse omenjene ceste normalno prevozne. S prenovo Zaloške ceste na odseku med Vevško in Kašeljsko cesto je ta del Zaloške ceste dobil kolesarsko stezo, pločnik in zelenico ob cesti. Prej nepregledno in nevarno petkratko križišče Zaloške ceste, Kašeljske ceste, Ceste 30. avgusta in Milčetove poti je zamenjalo krožišče. Ob spremembi te prometne infrastrukture so bili obnovljeni še kanalizacija, vodovod, plinovod, telekomunikacijski vodi in elektrokabelska kanalizacija s priključki. Mestna občina naj bi za gradbene posege na Zaloški cesti KPL skupaj z davkom na dodano vrednost plačala tri milijone evrov.

Skupaj z odprtjem prenovljenega dela Zaloške ceste so na mestni občini za nedeljo napovedali še podpis pogodbe za odkup nekdanjega kopališča Vevče, ki je v lasti družbe Salomon. Župan Zoran Janković in direktor podjetja Salomon Gregor Repič bosta pogodbo sklenila ob 11. uri pri zdravstvenem domu na naslovu Cesta 30. avgusta 2.