Oranžna gradbena ograja okoli Železničarskega doma v Kranjski Gori, ki je na očeh domačinov in turistov dolga leta vidno propadal, je dobra novica, pravijo domačini. »Propadajoči dom ne bo več kazil podobe sicer zgledno urejenega in večkrat nagrajenega turističnega kraja, konec pa bo tudi nevarnosti za otroke, ki obiskujejo šolo čez cesto,« pravijo domačini. Polomljena ograja namreč zvedavim mimoidočim kar nekaj časa ni preprečevala, da se ne bi razgledali po neposredni okolici, mladina pa si je streho objekta večkrat izbrala za bučne nočne zabave, o katerih so naslednji dan pričali ostanki hrane, embalaže, steklenic in podobno. Da je takšno početje nespodobno, predvsem pa nevarno, so okoliški prebivalci večkrat opozorili.

»Obnova Železničarskega doma bo trajala do konca leta. Vrednost del po sistemu 'ključ v roke' se giblje okoli milijona evrov,« je še dodala Šavorova. Že lani so se z načrti Slovenskih železnic seznanili na občini v Kranjski Gori, kjer so obnovo težko pričakovali in se je odkrito razveselili. »Upamo, da bodo lastniki objekta uresničili svoje namere. Obnovljen počitniški dom bo močno izboljšal podobo središča Kranjske Gore,« je prepričan župan Kranjske Gore Janez Hrovat .

Živahni zvoki iz notranjosti objekta, ki zaradi gradbene ograje ni več dostopen mimoidočim, nakazujejo, da so delavci že zavihali rokave in se lotili del. »Železničarski dom v Kranjski Gori je nujno potreben obnove. Ta bo prispevala k večji prepoznavnosti Slovenskih železnic in hkrati pripomogla k izboljšanju ponudbe kraja. Skladno z letnim načrtom v Slovenskih železnicah obnavljamo počitniške enote, ki so namenjene predvsem aktivnim železničarjem in železniškim upokojencem,« pojasnjuje Tea Šavor iz Slovenskih železnic.

Utihnil otroški vrvež in poniknili načrti o bazenih

Železničarski dom v središču Kranjske Gore z razgledom na tamkajšnja smučišča je bil dolgo časa priljubljena počitniška destinacija za otroke in mladino. Več kot dve leti pred začetkom prenove pa je stavba samevala. »Ko se je iztekla pogodba z zadnjim najemnikom, smo objekt izpraznili ter zaprli vodo, ogrevanje in elektriko. Naslednje poletje smo na obeh straneh objekta postavili količke in verigo,« so prizadevanja, da bi zavarovali okolico, opisovali na Slovenskih železnicah. A količke in verigo, ki ni bila sklenjena, se je dalo zlahka obiti, kar so priložnostni uporabniki doma, o katerih so poročali domačini, hitro ugotovili…

Sicer pa bi na tem mestu in v bližnji okolici moralo po preteklih skupnih načrtih Slovenskih železnic in Term Olimia stati moderno termalno kopališče z bazeni, savnami in centrom dobrega počutja. Velike načrte so skazile zaostrene gospodarske razmere ob nastopu gospodarske krize. »Ko so bili ti pogovori še v teku, smo skupaj z našimi arhitekti že pripravili programsko nalogo in idejne načrte. Ti sicer še vedno obstajajo, vendar jih zaradi drugih prioritet ne nameravamo oživiti,« so nam pred časom pojasnili v Termah Olimia.

V Kranjski Gori pa številni obžalujejo, da se težko pričakovana naložba, vredna okoli 10 do 14 milijonov evrov, ni uresničila. Že več kot dve desetletji si namreč prizadevajo, da bi turistično ponudbo popestrili z razširjenimi bazenskimi programi. S tem bi po mnenju turističnih delavcev lahko posegli na nove trge in goste v večjem številu privabili tudi spomladi in jeseni.