Kaj so prometni policisti dokazali? Da so pametni? Ne, da spoštujejo zakon. Ko s takšnim pregonom ubežnika silijo še k večji hitrosti, da ga na koncu spravijo v brezizhoden položaj? Ko se tako poškoduje, da umre ali da je priklenjen na invalidski voziček, stroški z njegovo rehabilitacijo pa presežejo 50.000 evrov? In če bi nasproti vozeči voznik prečkal vozni pas ali pa bi se vključil v promet ter bi motorist ali policist naletel nanj? Težko, da bi kdo sploh preživel. Najtežje poškodovane bi sicer najprej poslali na center intenzivne terapije, kjer je oskrbni dan od 1200 evrov naprej – pa pomnožite s potencialnim številom žrtev in dnevi zdravljenja. Za kazen v višini 3000 evrov.

Pred časom je bil v Ljubljani rop banke, kjer je policist v prostem času brez orožja napadel roparja. Ki je bil pač toliko nevešč, da policista ni ustrelil v glavo ali trebuh. In med vodilnimi policisti ni bilo nikogar ki bi povedal, da za tistih 3000 evrov, ki jih je odnesel iz banke in ki jih ima vsaka banka zavarovane, niti pod razno ne greš tvegat svojega življenja. Policist ima otroka. Bo njegova žena otroku povedala, da je brez očeta, ker je bil ta pogumen?

Primeri, ko policija več kilometrov sledi prekrškarju, ki ni bil pripet, so normalni. Tudi več deset kilometrov, da ugotovi, ali je registracija potekla. Primeri, ko policisti ustavljajo predvsem starejša vozila, so preventiva. Hkrati pa ni novinarja ali poslanca, ki bi slovensko policijo vprašal, kaj so v enem letu naredil za zmanjšanje števila nesreč zaradi prekratke varnostne razdalje. Lani naj bi jih samo policija obravnavala 1700, po izkušnjah pa bi rekel, da jih je bilo realno precej več. Hkrati prodajajo bučke o nevarnosti telefoniranja med vožnjo – ne nepravilnega, ampak kakršnega koli. Policisti ne vedo, kaj je varno telefoniranje, ker jim to v zakonu ne piše.

Hkrati policija prikazuje igrani spot, kjer svetlolasa mlada voznica in njena svetlolasa sopotnica delata neverjetno kombinacijo neumnosti. Razlog: povečanje varnosti v cesten prometu, četudi ni nobene nesreče, ampak lahko se zgodi. Vsi vemo, koliko svetlolasih deklet vozi avtomobil.

Mitja Vilar, Šmarje - Sap