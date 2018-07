Ko boste na enem mestu videli črna oblačila, bleščice, zvezdice, velike napise z imenom blagovne znamke, ki je hkrati tudi ime oblikovalca, ter potiske lobanj, kosti in tigrovih glav, ne boste zgrešili, če boste rekli, da gre za Philippa Pleina. Nemški oblikovalec, ki je svojo kariero pred dobrimi 20 leti začel kot oblikovalec ležišč za pse, je danes, pri 40 letih, eno najbolj razvpitih imen modne industrije, nikoli pa ni skrival ne visokih ambicij ne hedonističnega življenja. Plein želi v naslednjih petih letih število svojih trgovin povečati z 80 na 120, na družbenih omrežjih se baha s svojim bogastvom, kjer osrednje mesto zavzemajo dragi avtomobili, na modnih revijah, ki se vedno začnejo z najmanj enourno zamudo, šokira z obsojenci v vlogah manekenov in brzostrelkami v rokah modelov, v intervjujih pa ne brzda zaverovanosti vase, zaradi katere mu pravijo tudi Donald Trump modne industrije.

Od postelj za pse do luksuznih oblačil Ko je Plein začel oblikovati pohištvo za pse, je še študiral pravo, počasi pa je preusmeril pozornost v industrijsko oblikovanje in ustanovil podjetje. Notranjo opremo je dopolnil s torbami in modnimi dodatki iz ostankov eksotičnih vrst usnja, prva kolekcija oblačil pa je bila osredotočena na vojaška oblačila, ki jih je okrasil z lobanjami iz kristalov swarovski. Naslednjo sezono so sledila heavy metal oblačila, potem pa je leta 2008 v Monte Carlu, prestolnici prestiža, odprl prvo trgovino. Danes je trgovine z izdelki Philippa Pleina, ki zajemajo tri blagovne znamke, Philipp, Plein, Philipp Plein Sport in Billionare Couture (visoka moda za milijarderje), mogoče najti v Ameriki, Aziji, na Arabskem polotoku in v Evropi. V slovenskih trgovinah kolekcije za milijarderje ni, je pa mogoče najti kose znamke Philipp Plein (XYZ v Cityparku) in Philipp Plein Sport (Galerija Emporium). V trgovini XYZ oblačila Philipp Plein za moške prodajajo približno leto in pol, kupcev, med katerimi so moški, večinoma stari od 25 do 40 let, pa kljub visokim cenam ne manjka. Majica s kratkimi rokavi, ki jo običajno krasi napis Philipp Plein ali vpadljiva slika, stane 500 evrov, pulover 600, pas za hlače 400, hlače 800, čevlji 1000, usnjena jakna pa skoraj 3000 evrov. »Včasih se pojavi kdo, za katerega ne bi rekla, da bo nosil pleina, včasih pa tudi kdo, ki se v pleina hoče obleči od glave do pet,« ob obešalnikih, na katerih visijo priklenjena oblačila Philippa Pleina, razlaga prodajalka v XYZ. Priznava, da je bila prva kolekcija, ki so jo prodajali v trgovini, preveč izstopajoča za kupce, zdaj ko ponujajo bolj umirjene kose, pa gre bolje.

Modni uredniki ga ne marajo, stranke ga obožujejo Ali je modna industrija, ki je vihala nos nad Nemcem, hotela Philippa Pleina ali ne, ni več vprašanje, saj je jasno, da ga želi trg. Sam svojim strankam pravi kar oboževalci, ti pa požirajo vse, kar Plein, ki je danes vreden 150 milijonov evrov, spravi na prodajne police, tudi če se zdi še tako nenosljivo. Zakaj je tako, nam pojasni Brigita Potočki, novinarka, stilistka in modna blogarka, ki najnovejše smernice predstavlja na blogu @mjzfashion). »Philipp Plein je v resnici eden najbolj nepriljubljenih oblikovalcev v modni industriji, recimo med modnimi uredniki, kar ni nič nenavadnega, glede na to, da je urednico modne biblije Vogue Anno Wintour označil za izumirajočo vrsto. Njegove modne revije pa so vedno paša za oči, ker, kot pravi sam, modni oblikovalci, sploh tisti bolj zvenečih imen, prodajajo sanje. Njegove kolekcije so, ko jih vzamemo z modne steze in posamezen kos obesimo na obešalnik v trgovini, pravzaprav zelo nosljive. Plein je podobno kot naš Miro Mišljen enfant terrible v modi: malokdo ga razume, verjetno zato, ker se ni pripravljen zliti z množico in ker na glas pove, kaj misli o modni industriji. Kar pa se tiče njegovih modnih revij, gre za provokacije, ki, kot sem rekla, prodajajo. Bolj ko si kontroverzen, večjo reklamo delaš svoji znamki, več ljudi sliši zate in več prodaš. In očitno Pleinu ne gre slabo, glede na to, da so njegove modne revije pravi spektakli, na katerih se kot gostje pojavljajo najbolj popularni zvezdniki in zvezdnice in ki verjetno stanejo najmanj še enkrat toliko kot izdelava posamezne kolekcije. Vsak si po svoje dela reklamo in Plein se je odločil za tak pristop.«