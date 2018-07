Med indeksi je tako v torek največ pridobil Dow Jones, in sicer 198 točk oziroma 0,8 odstotka in zaključil torkov trgovalni dan pri 25242 točkah. S&P500 je dan zaključil pri 2820 točkah, saj je pridobil 13 točk ali 0,5 odstotka. Nasdaq pa je ostal praktično nespremenjen pri 7841 točkah. Na torkov trgovalni dan so vlagatelji tudi v Nemčiji pokazali navdušenje, in sicer na podlagi torkovega pritoka makroekonomskih podatkov za mesec junij, ki so za Nemčijo pričali o največji rasti nemške proizvodnje v zadnjih treh mesecih, o rasti novih naročil in zalog in o povečanju zamud v dobavnih verigah. Na podlagi dobrih makroekonomskih kazalcev je nemški borzni indeks DAX v torek pridobil en odstotek, in če se spomnimo, da je rast nemškega izvoza za mesec april znašala 9,3 odstotka, lahko v bližnji prihodnosti pričakujemo še dodatno rast omenjenega indeksa, seveda ob predpostavki, da se trgovinska razmerja v svetu dodatno kaj bistveno ne zaostrijo.

Torek je bil dober dan tudi za francoski trg, saj je francoski borzni indeks CAC40 na ta dan pridobil 0,89 odstotka, tudi na podlagi objav poslovnega izida podjetja LVMH (Moet Hennessy Louis Vuitton), ki proizvaja prestižne izdelke in je tokrat ponovno zelo pozitivno preseglo pričakovanja trga glede dobičkonosnosti in s tem s seboj navzgor potegnilo indeks in konkurente iz industrije, kot sta podjetji Kering in Hermes. Delnice omenjenih francoskih podjetij so skupaj z Peugeotovim preobratom, ki je v tem tednu še najmočneje presegel pričakovanja trga, odločilno pripomogle, da se je med zahodnoevropskimi trgi oziroma indeksi v tem letu doslej najbolje odrezal ravno francoski indeks CAC40.