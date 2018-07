Na grad Snežnik pride več kot 300 umetnikov z vsega sveta, ki v okolici gradu s posebnimi prostoru prilagojenimi inštalacijami ustvarijo edinstven ambient v naravi. Velika atrakcija festivala je 80-članska zasedba mednarodnega orkestra Etno Histeria World Orchestra.

Posebnost festivala je tudi izvirna ureditev prostora – letos se boste potopili 20.000 milj pod Lož v 'Podsvetove - utopije'. Na Plavajočem gradu boste tako srečali čudne, podvodne stvore, z Nautilusom boste lahko potovali v utopična mesta (ki bodo pravzaprav odri), tudi obzidja, izviri, drevesa, čolni, dvorane, lojtrniki in kupole se bodo spreminjali v nenavadna prizorišča, ki bodo gostila program festivala – skupaj jih bo kar 16. Scenografi so že na delu - ob minimalnih posegih bodo izkoristili naravne danosti prostora in ga spremenili v območje magičnih prizorišč, ki jih bodo povezovale različne svetlobne instalacije, skulpture v naravi in potujoče procesije velikih lutk. Del programa pa se bo odvijal tudi na dvoriščih vaščanov okoliških vasi.

Program na posamičnem odru se bo začel točno 22 minut čez polno uro, saj bo v petek, 27.7., točno ob 22.22 lunin mrk prav temu so organizatorji tega edinstvenega festivala prilagodili časovnico.