Cohen je kongresnika prepričal, da prihaja iz Izraela in da je strokovnjak za boj proti terorizmu, ki se ga Spencer zelo boji, čeprav mu s te strani v njegovem zakotnem okrožju Georgie ne grozi kaj prida nevarnosti. Cohen je Spencerja ujel na limance pri snemanju svoje nove oddaje Kdo je Amerika?. Privoščil si je še številne druge znane in neznane Američane, ki po prikazu lastnih neumnosti skačejo v zrak od jeze in se počutijo opeharjene, svet pa se jim smeji.

Spencer je Cohenu povsem verjel, da je mogoče terorista pregnati, če vpiješ »črnuh«, če pa to ne pomaga, pa je potrebno uporabiti skrivno orožje, ki nikoli ne zataji. To menda uspešno delajo pripadniki izraelske obveščevalne službe Mosad. Kongresnika je prepričal, da je slekel hlače in se z grožnjo gole zadnjice odpravil proti Cohenu v vlogi inštruktorja proti terorizmu izraelskega polkovnika Errana Morada.

Posnetek urjenja so prikazovali na ameriških televizijah, kjer nekateri voditelji oddaj od smeha niso našli besed, Spencer pa je naletel na velik pritisk vodstva republikanske stranke Georgie, naj odstopi, kar je tudi storil. Pred tem je dejal, da je Cohen izkoristil njegov paralizirajoči strah pred napadom na njegovo družino. Menda je dobival grožnje zaradi predloga zakona o prepovedi nošenja burke v javnosti.