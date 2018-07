Zakon, ki ga je vložila vladajoča konservativna stranka AKP, je podprla večina poslancev. Veljal bo tri leta, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Stranka je zakon upravičevala kot nujnega, da ne bi upočasnili boja proti terorističnim skupinam po odpravi izrednih razmer.

V dveh letih prijeli 80.000 oseb

Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan je izredne razmere uvedel po poskusu državnega udara julija 2016 in jih podaljšal sedemkrat. Odpravili so jih minuli teden, 19. julija. V dveh letih so zaradi suma povezav z državnim udarom ali terorizmom zaprli okoli 80.000 ljudi, več kot 150.000 javnih uslužbencev pa je izgubilo službe, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ob pučistih in njihovih domnevnih simpatizerjih so bile tarče tudi prokurdska opozicija, ki so jo obtoževali terorizma, do oblasti kritični mediji in nevladne organizacije.

Borci za človekove pravice in opozicija opozarjajo, da pomeni novi zakon formalizacijo izrednih razmer pod drugim imenom. Human Rights Watch je opozoril, da ohranja mnoga pooblastila predsednika in vlade iz izrednih razmer.