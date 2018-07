Čez nekaj tednov, najprej verjetno v drugi polovici septembra, naj bi šlo spet zares: Slovenski državni holding (SDH) in NLB bosta predvidoma objavila namero o uvrstitvi delnic državne banke na borzo (intention to float, ITF), s čimer se bo uradno začel postopek privatizacije NLB. Kot predvideva spremenjeni predlog zavez, ki jih je Slovenija sprejela ob dokapitalizaciji NLB konec leta 2013, mora biti do konca letošnjega leta prodana ena delnica več od polovice vseh, torej 10 milijonov in ena delnica.

Uradna potrditev evropske komisije, da slovenski predlog s