Francoski predsednik Emmanuel Macron je končno spregovoril o aferi, ki hromi njegovo vodenje Francije. Spomnimo naj, da je šele prejšnji teden s pomočjo posnetkov, ki jih je objavil dnevnik Le Monde, prišlo na dan, da je 1. maja letos v Parizu Alexandre Benalla, predsednikov sodelavec in glavni telesni stražar, preoblečen v policista, uradno pa samo v vlogi opazovalca, nasilno ravnal z mlado demonstrantko in pretepel mladega demonstranta.

Afera je oživila opozicijo, ki je bila pred tem precej šibka nasproti mlademu predsedniku. V zadnjem tednu dni ga je končno lahko ostro napadala, ker je poskušal omenjeni prvomajski incident pomesti pod preprogo s prikrivanjem in s komaj dvema tednoma suspenza za Benallo, ki se je tako lahko že sredi maja vrnil v službo. Po izbruhu afere 18. julija pa je Macron šest dni molčal. Šele v zadnjih dneh se je začela preiskava proti Benalli, ki je končno tudi izgubil službo v Elizejski palači. »Edini odgovorni za to afero sem jaz in samo jaz,« je dejal Macron zdaj na srečanju z ministri in poslanci svoje stranke, ki so se ob tem njegovem govoru vsaj malo oddahnili, nekateri celo prepričani, da bo opoziciji zaprl usta in da je politične krize s tem konec. »Jaz, predsednik republike, sem bil tisti, ki je zaupal Benalli. O vsem sem bil seznanjen in sem odobril kazen (dva tedna suspenza).« Obenem je obsodil skupščino in »medije, ki so si prilastili sodno oblast«.