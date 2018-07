Jez hidroelektrarne Xepian-Xe Nam Noy v provinci Attapeu blizu meje z Vietnamom in Kambodžo je popustil v ponedeljek zvečer. Pri tem se je razlilo pet milijard kubičnih metrov vode, ki je poplavila sedem vasi s skupno okoli 7000 prebivalci.

Zaradi dežja jim jezu ni uspelo popraviti

Laoški premier Thongloun Sisoulith je v redkem televizijskem nagovoru sporočil, da pogrešajo 131 ljudi in da so vsi državljani Laosa. Pred tem se je sicer ugibalo, da pogrešajo še več sto ljudi.

Da je jez poškodovan, so strokovnjaki ugotovili v nedeljo zvečer. O tem so obvestili oblasti, ki so začele evakuacijo prebivalcev blizu elektrarne. Strokovnjaki so se lotili popravila jezu, a jim zaradi obilnega monsunskega deževja ni uspelo. Popustili so tudi pomožni jezovi, ki so varovali gradbišče hidroelektrarne, in voda je zalila več vasi.

Na posnetkih iz zraka, ki krožijo po družbenih omrežjih, je videti velika območja, ki so popolnoma pod vodo. Nekateri ljudje so se rešili tako, da so splezali na strehe hiš, drugi so se zatekli na lesene čolne.

Več kot 6660 ljudi je zaradi poplave ostalo brez strehe nad glavo. Številne so evakuirali z območja, a več tisoč jih še čaka na pomoč.

Na prizadetih območjih so vojaki, ki žrtvam poplav delijo hrano. Pridružili so se jim tudi tajski reševalci. Na prizadeto območje pa je svojo reševalno ekipo poslala tudi Južna Koreja.