Trump glede na tvite tokrat ni gledal jutranje oddaje na televiziji Fox News, ampak oddajo Morning Joe na MSNBC, kjer je voditelj Joe Scarborough skupaj z gosti republikanci kritiziral Trumpovo trgovinsko politiko. Trump je v torek zvečer v Kansas Cityju na enem od svojih zborovanj dejal, da ga boli srce, ko vidi kako kmetje trpijo zaradi trgovinskih vojn, njegov minister za kmetijstvo Sony Perdue pa je v Washingtonu napovedal, da jim bodo pomagali z 12 milijardami dolarjev.

To je potrdilo Trumpov namen vztrajanja pri netenju trgovinskih sporov s svetom, če pa komu še vedno ni bilo jasno, je to potrdil še z današnjimi jutranjimi tviti. Republikanski senator Ron Johnson je na MSNBC Trumpovo pomoč kmetom opisal kot »sovjetsko«, predsednik pa je odgovoril, da ne ve, kaj takšni politiki kot je Johnson sploh mislijo. »Ali bomo dovolili nadaljevanje ropanja kmetov in države? Izgubili smo 817 milijard s trgovino lani. Nobene šibkosti!«, je pribil Trump.

Every time I see a weak politician asking to stop Trade talks or the use of Tariffs to counter unfair Tariffs, I wonder, what can they be thinking? Are we just going to continue and let our farmers and country get ripped off? Lost $817 Billion on Trade last year. No weakness! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 July 2018

»Ko te ljudje napadajo z vseh strani v času pogajanj, to pomeni, da bo trajalo dlje, da dosežemo dogovor, in ta ne bo nikoli tako dober, kot bi bil v primeru enotnosti. Pogajanja gredo dobro, ohranite mirne živce. Končni rezultat bo vreden vsega,« je tvitnil Trump, ki sicer ni posebej napadel EU, ampak Kitajsko.

When you have people snipping at your heels during a negotiation, it will only take longer to make a deal, and the deal will never be as good as it could have been with unity. Negotiations are going really well, be cool. The end result will be worth it! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 July 2018

»Kitajska meri na naše kmete, za katere vedo, da jih ljubim in spoštujem, samo zato da bi ji pustil, da še naprej izkorišča ZDA. Njihov hudoben poskus bo propadel. Mi smo bili doslej zelo prijazni. Kitajska je z nami lani zaslužila 517 milijard dolarjev,« je tvitnil samooklicani borec za vnovič veliko Ameriko.

China is targeting our farmers, who they know I love & respect, as a way of getting me to continue allowing them to take advantage of the U.S. They are being vicious in what will be their failed attempt. We were being nice - until now! China made $517 Billion on us last year. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 July 2018