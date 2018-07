Iz črnogorskega obmorskega mesta Ulcinj prihajajo podrobnosti o strahoviti nesreči, o kateri smo na kratko poročali že včeraj. Ob znani Veliki plaži sta življenje izgubila 35-letna državljanka Slovenije Zejnepa Izairi in njen 10-letni sin. Huje je poškodovana še 13-letna hčerka, lažje poškodovan, a v hudem šoku pa je 36-letni Petrit Izairi.

Do nesreče je prišlo v torek okoli pol tretje ure popoldne, ko se je družina odpravila na izlet oziroma adrenalinsko vožnjo s tako imenovano banano. Gre za napihljivo blazino, ki jo po navadi vleče gliser, v tem primeru pa Črnogorci to počno z vodnimi skuterji. Očitno je šlo nekaj hudo narobe, saj je banana s štirimi potniki trčila v turistično ladjo, ki je prevažala potnike z Velike na Malo plažo. Glede na poročanja črnogorskih medijev, da je policija pridržala voznika skuterja Srđana Danilovića, gre sklepati, da voznik ni bil dovolj pazljiv. Banana (ali drugo plovilo, ki ga vleče gliser) namreč ob zavijanju ubere drugačno, kakopak daljšo pot in pri tem pospeši. Ravno v enem od takih zavojev je banana očitno trčila v ladjo in posledice so bile katastrofalne. Ekipa prve pomoči je prispela na kraj nesreče zelo hitro, začeli so tudi z reanimacijo, a sta mati in sin umrla na kraju nesreče. 13-letnico so sprva odpeljali v bolnišnico v Bari s hudimi poškodbami (več zlomov), medtem ko je oče lažje poškodovan, a v velikem šoku. Deklica ni več v smrtni nevarnosti, dogodka se sicer ne spominja, so jo pa potem odpeljali v Klinični center Podgorica.

Po nesreči je policija dalj časa zasliševala tako voznika ladje kot skuterja in na koncu pridržala voznika skuterja, po neuradnih informacijah spletnega portala Vijesti je tožilstvo zanj zahtevalo pripor.

Danes se je izkazalo, da gre za družino iz Črnomlja, Petrit Izairi namreč vodi tamkajšnji športni klub Muay Thai Gladiator, kjer trenirajo tajski boks. Izairi opravlja tudi vlogo slovenskega mladinskega selektorja in je trener aktualne evropske prvakinje v tem športu Nastasje Koca.