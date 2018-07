Počitniško ali širše gledano študentsko delo je izvrstna priložnost za zaslužek, s katerim si lahko dijaki in študentje privoščijo tako imenovane študentske priboljške, kot so počitnice, novi telefoni in obleke ter večerna druženja. Na drugi strani spoznavajo trg dela, pridobivajo delovne izkušnje in sklepajo poznanstva, ki jim lahko tudi kasneje v življenju odprejo prenekatera vrata. Zato je dobro, da se študenti preizkusijo na različnih področjih in izbirajo tiste vrste del, ki so povezana s smerjo njihovega študija in jim bodo pozneje pomagala pri gradnji kariere.