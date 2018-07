Ponoči so policisti na cesti od Lokve proti Sežani namreč ustavljali motorno kolo enduro italijanskih registrskih številk. Voznik na znake policistov (modra luč in zvočni signali) ni ustavil, temveč je z vožnjo nadaljeval proti Sežani in naprej proti naselju Senožeče. Med vožnjo je storil tudi več prekrškov. Policisti so vozili za njim, nato pa postavili blokadno točko pred avtocestnim odcepom Senožeče. Pred blokado je zapeljal desno zunaj vozišča čez močno poraščeno grmovje, kjer se je zaustavil. Na kraju so policisti ugotovili, da gre za 31-letnega voznika, ki prebiva na Razdrtem in nima vozniškega dovoljenja. Alkotest je pokazal rezultat 0,0, medtem ko je odrejen preliminarni test za mamila in nato strokovni pregled odločno odklonil. Zasegli so mu vozilo in mu izdali cel kup plačilnih nalogov ter obdolžilni predlog, vse skupaj v vrednosti 4730 evrov.