Da bodo začeli pogajanja z Levico, je v torek zvečer na družbenem omrežju facebook napovedal predsednik LMŠ Marjan Šarec. Predsedniki LMŠ, SD, SMC, SAB in DeSUS so namreč na poziv NSi, naj se do ponedeljka odloči, ali se bo vrnila h koalicijskim pogajanjem, dobili negativen odgovor.

Predsedniki strank, ki si pod okriljem Šarca prizadevajo za oblikovanje koalicije, namreč v torek kljub nekaterim pričakovanjem k sodelovanju še niso povabili Levice, pač pa so najprej pozvali NSi, naj se dokončno odloči o možnosti oblikovanja koalicije. Kot je v torek pojasnil Šarec, so se za takšen sklep odločili zaradi doseženega napredka v vsebinskih pogajanjih z NSi in ker se jim zdi korektno, da NSi pove, ali sodelovanje s sredinskim peterčkom zanjo ostaja opcija.