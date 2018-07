V večjem delu Španije, Francije, Nizozemske, Belgije in zahodne Nemčije je v četrtek in petek pričakovati temperature nad 32 stopinj Celzija. V Parizu, Bruslju in Kölnu pa bi lahko izmerili tudi 35 stopinj Celzija, navaja makedonska tiskovna agencija MIA.

Pričakovati je, da bodo visoke temperature na Švedskem ovirale gašenje več kot 50 požarov, s katerimi se že več tednov spopada ta skandinavska država. Na pomoč so ji že priskočili gasilci iz več drugih držav. Švedska agencija za civilno zaščito je zadnje požare označila za najresnejše razmere v moderni dobi, navaja portal The Local.

Vroče bo tudi konec tedna, a nekaj olajšanja bo v soboto območju od osrednje Francije do južne Švedske prinesel hladnejši veter. Zaradi tega bo veljala nevarnost neviht in nalivov. Te je po vsej Švedski pričakovati tudi v nedeljo in ponedeljek.