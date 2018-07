Nenadzorovano trenutno divja le še požar na gori Geraneia, ki leži 70 kilometrov zahodno od Aten. Okoliške vasi so preventivno evakuirali, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Belgijske oblasti so potrdile, da je med preminulimi tudi državljan Belgije, smrt Poljakinje in njenega sina pa je potrdila tudi Poljska, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

Po najnovejših podatkih gasilcev je življenje izgubilo 80 ljudi, ena oseba je danes v bolnišnici namreč podlegla posledicam. Lokalne oblasti pa opozarjajo, da utegne število smrtnih žrtev še močno narasti. Reševalne ekipe in prostovoljci namreč še vedno pregledujejo pogorele hiše in avtomobile. Poleg tega je pogrešanih še več deset ljudi, ki jih sorodniki iščejo tudi s pomočjo spletne strani, na kateri so objavili njihove fotografije.

Najbolj smrtonosni požari v zadnjem desetletju

Grško pravosodje je danes uradno zagnalo preiskavo požarov. Zaradi suma, da so podtaknili enega od požarov, so aretirali štiri osebe, stare od 22 do 26 let. Skrivali so se v zapuščeni hiši. Vzrokov požarov sicer še vedno niso ugotovili, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug.

Gre za najbolj smrtonosne požare v Grčiji v zadnjih desetih letih. Največ življenj so pred tem terjali požari na Peloponezu in otoku Evia leta 2007, ko je umrlo 77 ljudi.

V Grčiji so zaradi požarov razglasili izredne razmere, premier Aleksis Cipras in člani vlade pa so odpovedali napovedana srečanja in obiske. Danes naj bi po navedbah Aten na pogorišča prispelo 308 strokovnjakov, ki bodo ocenili škodo.

V Grčijo je v torek popoldan med drugim prispel evropski komisar za humanitarno pomoč Kristos Stilianides. V pogovoru za lokalne medije je odgovornost za smrtonosne požare pripisal podnebnim spremembam in opozoril, da segrevanje Zemlje niso »lažne novice«.

Požari so v Grčiji izbruhnili v ponedeljek zaradi hude suše, močnega vetra in vročinskega vala s temperaturami do 40 stopinj Celzija.