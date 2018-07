»Berem, da je umrla predsednica združenja podjetnic Srebrenice Hatidža Mehmedović. Kdo bo organiziral njen pogreb, njen soprog ali sinova,« je tvitnila Radeta.

While the entire civilized world mourns the death of Hatidža, mother of Srebrenica that lost both sons, husband and brother in the Genocide - vice president of the Serbian parliament, Vjerica Radeta, mocks her death by asking who will attend her funeral: her sons or the husband. pic.twitter.com/xrPVBbOoGx