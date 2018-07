S posnetka sicer ni razvidno, ali se morda pogovarjata tudi o kakšnih drugih nakupih. Cohenov odvetnik Lanny Davis, ki je posnetek predal televiziji CNN, in Trumpovi odvetniki slišijo vsak svojo zgodbo in jo kot tako tudi razlagajo.

Posnetek je zaplenil ameriški zvezni preiskovalni urad FBI letos aprila med preiskavo pri Cohenu. Skupno naj bi bilo še 11 podobnih posnetkov, na katerih pa menda ni Trumpa, ampak Cohen z drugimi govori o Trumpu.

Davis trdi, da se na posnetku lepo sliši, kako Trump naroča Cohenu, naj plača z gotovino. Šlo naj bi za plačilo reviji National Enquirer, ki je pred volitvami naredila pogovor z McDougalovo o razmerju s Trumpom, ji zato plačala 150.000 dolarjev in ga potem »pozabila« objaviti. Trump razmerje z McDougalovo zanika.

Plačilo za odkup njene zgodbe samo po sebi ni nič nezakonitega in Trumpu s te strani ne grozi nič. Če pa je urejal odkup zato, da utiša zgodbo pred volitvami, bi lahko nekdo kršil zakonodajo o financiranju volilnih kampanj, a ni jasno kdo. Ali Trump ali Cohen ali nihče, Vsemu navkljub zadeva ni tako resna, da bi v ZDA kdo zaradi tega odstavljal predsednika.

Obe strani si gotovino razlagata drugače

Posnetek lahko pokaže le, da Trump laže, ko zanika razmerje, kar ni nobena novost niti kaznivo dejanje, če ni lagal pod prisego ali preiskovalcem. Za zdaj to še ni, ker ga ni nihče zaslišal, njegovim podpornikom pa za to ni mar.

»Moram odpreti podjetje, da prenesem vse to glede našega prijatelja Davida. Morali bomo plačati,« pravi Cohen. Potem je slišati Trumpa, ki pravi »plačaj z gotovino«, ali pa pravi »ne plačaj z gotovino«, a se ne sliši prav dobro, nakar Cohen večkrat ponovi besedo ne.

Davis trdi, da Trump naroča Cohenu plačilo z gotovino, odvetnik Trumpove organizacije Alan Fuertes pa trdi, da se gotovina v pogovoru sploh ne nanaša na pravo »zeleno« papirnato gotovino, ampak na financiranje, pri čemer pojasnjuje nekaj, kar je verjetno jasno le njemu samemu.

Trumpov odvetnik Rudy Giuliani na posnetku sliši, da Trump pravi »ne plačaj z gotovino«, ker Trump ne bi nikoli govoril o ustanovitvi podjetja z gotovino, kar počnejo le idioti in Trump menda ni idiot.

Plačila na koncu ni bilo nobenega, ker ni bilo potrebe, saj je National Enquirer Trumpov podpornik in zgodba je bila pospravljena v predal, dokler je ni letos oživil Wall Street Journal.

»Za kaj gre? Gre za odkritost proti lažnemu omalovaževanju Cohena. Zakaj Giuliani to počne? Zato, ker se bojijo Cohena,« je za CNN skušal zadeve razložiti Davis, sicer slavni demokratski odvetnik, ki je sedaj na strani nekoč Trumpovega zaupnika Cohena.

»Zakaj se ga bojijo? Zakaj ga zastopam? Bojijo se ga, ker pozna resnico o Donaldu Trumpu. Nekega dne bo povedal resnico o Donaldu Trumpu. Resnica je, da ko Trump omeni gotovino in Giuliani ve, da o gotovini govorijo le preprodajalci mamil in mafijci, potem Cohen reče ne, ne, ne.«

»Dame in gospodje, če ste volili Trumpa, poslušajte posnetek in se vprašajte, ali laže, ko govori, da ni izgovoril besede gotovina in obtožuje Cohena, da je on uporabil besedo gotovina,« je dejal Davis in pribil, da Trumpovi ljudje Cohena žalijo.

Cohen je v težavah, saj je posebni tožilec za preiskavo ruskega vpletanja v ameriške volitve Robert Mueller naletel na nekaj in zadevo predal zveznemu tožilstvu New Yorka, ki je naročilo preiskavo in zaplenilo goro materiala. Če je v težavah Cohen, je v težavah tudi Trump, ki se je Cohenu kot kaže odpovedal, kar morda ni pametno, saj sta bila dolga leta tesna sodelavca in zaupnika.