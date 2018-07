Pri 36 letih je Južni ugotovil, da se bliža čas, ko bo lopar odložil v kot. »Prišel je čas za slovo. Bil sem precej nervozen, ker sem nenehno razmišljal o tem, da bom sprejel to odločitev. Nastopil bom še na US Opnu in doma v St. Peterburgu, potem pa konec,« je na turnirju v Atlanti dejal Južni in tako napovedal septembrski konec dolge kariere.

Južni je dobil deset turnirjev ATP, prvega leta 2002, zadnja dva pa 2013, nikoli pa ni bil uspešen na enem od štirih največjih teniških tekmovanj. Nastopil je tudi na treh olimpijskih igrah (2004, 2008 in 2012), na lestvici ATP pa je prišel najvišje do osmega mesta leta 2008.