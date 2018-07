Veslanje je del tako imenovanega megaevropskega prvenstva, saj se bodo na Škotskem istočasno poleg veslačev merili tudi najboljši evropski plavalci, telovadci, triatlonci, kolesarji in golfisti.

Za Veslaško zvezo Slovenije je bil pred odhodom na Otok vprašljiv predvsem nastop Hrvata, saj ta na sklepni tekmi svetovnega pokala v Luzernu ni bil povsem zadovoljen s prikazanim. Po poškodbi Hrvat namreč ni v formi, ki si jo želi, vseeno pa se je odločil za pot na Škotsko.

»Verjamem v dobro delo zadnjih let, ki se mora obrestovati in pokazati. Slabši nastop v Luzernu je bil tudi posledica utrujenosti in verjamem, da v Glasgowu lahko pokažem precej več,« je povedal Hrvat, ki zaradi težav s poškodbo hrbta v uvodu v sezono ni ponovil izidov zadnjih let.

Ekipa s trenerjem Iztokom Butinarjem na pot odhaja naslednji torek.