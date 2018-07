Oglasno sporočilo: Prepustite se zapeljati evropskim mestom!

Načrtovanje počitnic zadnji hip ima zagotovo svoj spontani šarm. In prav poletni meseci so idealni za pobeg, stran od dnevne rutine. Dolgi, sončni dnevi, ki so značilni za poletje, so pravi čas tudi za uresničevanje popotniških ambicij. Pri izpolnjevanju počitniških želja vam letos pomagata Mercator in Moje znamke!