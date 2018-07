Tožilci si želijo boljših zakonov

Z vrhovnega državnega tožilstva so sporočili, da so se seznanili z odločitvijo ustavnega sodišča, da se zakon o odvzemu premoženja nezakonitega izvora (ZOPNI) ne sme uporabljati za primere, ko so bila kazniva dejanja izvršena oziroma premoženje pridobljeno pred njegovo uveljavitvijo konec novembra 2011. Kot so zapisali, odločba prinaša dolgoročne in bistvene posledice na področju odvzema premoženja nezakonitega izvora v sklopu civilnega postopka. Konkretnih posledic na posamezne zadeve pa še ne morejo oceniti, dokler odločbe vsestransko in temeljito ne proučijo.