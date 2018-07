Mravlje z vrta se pojavljajo v naših bivališčih v toplem delu leta. Vdirati začnejo spomladi, takoj ko se otopli. V stanovanjih si iščejo hrano in vodo. Sprva kakšno mravljo, ki na videz brezciljno tava po prostoru, opazimo le tu in tam, v resnici pa je to izvidnica, ki preučuje teren. Ko najde ustrezne dobrine, se vrne k svoji koloniji, za seboj pa pusti sled v obliki vonja, ki pripelje v naš dom trume lačnih delavk.

Podobno kot ljudje tudi mravlje obožujejo hrano. Zato je prvi ukrep, ko doma najdemo mravlje, temeljito čiščenje in odstranjevanje vseh mogočih ostankov hrane. In to ne le v kuhinji – sesalnik, vedro z vodo in krpa so potrebni v vsakem prostoru, tudi v dnevni sobi, otroški sobi, spalnici, na hodniku itd. Tudi če mislite, da v teh prostorih ni nobenih ostankov hrane, jih tja, če ne drugače, prenesemo s čevlji, copati. A še preden se lotimo zatiranja, poiščimo mesta, kjer mravlje vstopajo v naše stanovanje. Najlaže jih bomo našli, če bomo sledili njihovim potem. Ponavadi so to razpoke okoli vrat in oken, špranje v tleh in ob radiatorskih ceveh ter reže ob robu ploščic. Vhodna mesta skrbno zadelajmo s silikonom, mavcem ali stenskim kitom. Da bi se mravelj uspešno znebili in zaščitili dom, je priporočljivo uporabiti posebna sredstva, namenjena za zatiranje mravelj v gospodinjstvih.

Med sredstvi, primernimi za splošno uporabo v stanovanjih, na balkonih in terasah, so na voljo tekočine v pršilkah, vabe v pasteh in posipi. Kot so povedali pri podjetju Metrov, je zelo učinkovito sredstvo za zatiranje vseh vrst mravelj, tudi faraonk, Forth Plus proti mravljam. S sredstvom popršimo mravlje, mesta, kjer se pojavljajo, in poti, po katerih se gibljejo. Napršena površina bo zagotavljala učinkovito zaščito tudi več tednov po pršenju.

Nastavite mravljam past Če želimo preprečiti stik sredstva z uporabnikom in tlemi, lahko proti mravljam, ki vdirajo z vrta, uporabimo okrogle zelene pasti – vabo za mravlje Forth. V pasteh je skrita vaba v obliki gela, ki vsebuje mravljam privlačne sestavine. Mravlje bodo vstopale v past skozi tanko režo na obodu in odnašale vabo v svoja gnezda. Prednost obeh izdelkov je v tem, da delavke zanesejo snov v gnezdo, kjer kontaminirajo druge člane kolonije. Na tak način se postopoma uniči celo gnezdo in mravelj ni več. Za uspeh pri zatiranju faraonk, ki so se razmnožile po vseh stanovanjih v bloku, pa je običajno treba opraviti tudi dezinsekcijo celotnega bloka. Pri tem je pomembno, da sodelujejo vsi stanovalci, ker je treba hkrati obdelati vse prostore v zgradbi. Da bi mravljam preprečili vrnitev, je treba vse bivalne prostore redno čistiti in vzdrževati. Hrane nikoli ne puščajmo na prostem, ampak jo shranjujmo v nepredušno zaprtih posodah ali v hladilniku. Na mizi ali pultu ne sme biti ostankov hrane. Posesajmo tudi drobtine s tal in tla pomijmo. Poleg tega je pomembno redno odnašanje smeti in odstranjevanje hrane, ki ostane od hišnih ljubljenčkov.