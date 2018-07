Danes zvečer se bo predsednik evropske komisije Jean-Claude Juncker z desetčlansko delegacijo mudil na pogovorih pri predsedniku Donaldu Trumpu, v katerih bo poskušal zmanjšati čezatlantske trgovinske napetosti med Evropsko unijo in ZDA. Pričakovanja, da bi Juncker lahko prepričal Trumpa, da zavrti čas trgovinske vojne v preteklost ali vsaj carinam na aluminij in jeklo ne doda višjih carin na evropske avtomobile, so majhna. Vsaj uradno namreč v prtljagi nima kakšnega posebnega novega predloga.

Juncker lahko poskuša zgolj omiliti napetosti Kaj torej lahko v Beli hiši sploh doseže Juncker? »Bore malo. Velikih sprememb, kar zadeva trgovinsko politiko, pri Trumpu ne bo. Tako se je namreč zakopal na svojih okopih, da ne more iziti kot zmagovalec, če bi popustil,« je prepričan Dragan Barbutovski, eden od soustanoviteljev zavoda Evropa misli. Po njegovi oceni lahko Juncker poskuša zgolj omiliti napetosti v odnosih med EU in ZDA, ki so še posebej načeti po zadnjem Trumpovem obisku v Bruslju. »Dialog pa je vendarle treba voditi,« o primernosti Junckerjevega obiska v Beli hiši meni Barbutovski. Juncker bo po obisku Bele hiše, kjer tiskovna konferenca z gostiteljem ni predvidena, o čezatlantskih odnosih govoril še na washingtonskem inštitutu CSIS. V minulih mesecih je postala vse bolj jasna temeljna usmeritev Trumpove politike, po kateri želi z dvostranskimi dogovori doseči kar najugodnejši trgovinski položaj za Ameriko, za kar je pripravljen celo porušiti obstoječo mednarodno trgovinsko arhitekturo. Evropa po drugi strani želi ohraniti čim bolj svobodno trgovino, tudi s sklepanjem prostotrgovinskim sporazumov. Korenita razhajanja se križajo zgolj v eni presečni točki: tako ZDA kot EU si želijo reforme Svetovne trgovinske organizacije (STO). »Dvomim, da se bosta kaj dogovorila. Ne bom pa niti presenečen, če bi do kakšnega dogovora prišlo,« pravi Jure Stojan, analitik pri Inštitutu za strateške rešitve (ISR). Stojan se ne želi opredeliti, ali je kakšen dogovor med EU in Donaldom Trumpom mogoč, predvsem zato, ker »Trump ostaja popoln misterij«. Prav tako si Juncker in Trump osebnostno nista blizu, dodaja Stojan: »Trump spoštuje močne avtoritarce. To pa Juncker zagotovo ni. Ni človek, ki bi dominiral, lahko pa se z njim lepo pogovarjaš.«