Plesne delavnice, igranje namiznega nogometa, filmski popoldnevi in spoznavanje čebelarjenja so le nekatere aktivnosti, s katerimi si lahko otroci in predvsem mladi še vedno popestrijo poletne počitnice. V počitniških mesecih so namreč ostala vrata številnih mladinskih centrov odprta. V centrih za počitnikarje pripravljajo pester nabor aktivnosti, večina med njimi je brezplačnih.

Aktivnosti v Bobu, Ulci in na Livadi

Mladinski center (MC) Bob je denimo odprt vsak dan od nedelje do petka. Med 9. in 16. uro je prostor na voljo tistim, ki ga potrebujejo, medtem ko med 16. in 21. uro v njem potekajo redne aktivnosti centra. Poleti so ponedeljki v Bobu od 18. ure dalje namenjeni treningu ročnega nogometa, ob torkih lahko obiskovalci med 16. in 21. uro igrajo družabne igre, ob sredah s pomočjo posebnih socialnih eksperimentov obravnavajo družbeno občutljive teme in rušijo tabuje, v petek popoldne si skupaj pogledajo film.

»Ves čas smo odprti tudi za predloge in pobude mladih. Sami lahko predlagajo aktivnosti, ki bi si jih želeli, mi pa jim lahko pomagamo pri izvedbi,« je o programu v mladinskem centru Bob, kjer so aktivnosti namenjene predvsem mladim od 15. leta starosti, povedala Vesna Cesar. Predhodne prijave na aktivnosti, je še dodala, niso potrebne, so pa zaželene. »Včasih se namreč odpravimo na teren in nas ni v prostorih centra, pa tudi sicer je aktivnosti lažje načrtovati, če veš, kako velika bo skupina.«

V sodelovanju z Zavodom Bob deluje tudi mladinski center Ulca, nedaleč od gostilne Livada pa pod okriljem Boba poteka tudi pilotni projekt Livada Lab. Na zeleni površini med Ljubljanico in Ižansko cesto poteka pester program, nedavno so denimo v tamkajšnje čebelnjake naselili novo čebeljo družino, avgusta pa bodo organizirali delavnice o čebelarstvu. Prav tako bodo avgusta, in sicer v noči z 11. na 12. avgust, na Livadi opazovali zvezde in šteli meteorite.

Medtem še do 29. avgusta ob sredah v mladinskem centru Ulca, ki deluje v podhodu glavne železniške postaje, potekajo brezplačne breakdance delavnice za dekleta, 16. avgusta pa bo spet zaživela Odprta Ulca. Takrat bodo vsak delovnik vrata centra odprta od 13. do 16. ure. »Mladi si lahko sami izberejo aktivnosti, od družabnih iger in igranja namiznega tenisa do druženja in klepeta,« je nekaj možnosti, ki jih bo mladim ponudila Odprta Ulca, opisala Metka Bahlen Okoli.