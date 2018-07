»V očeh predsednika Grindela in njegovih pomočnikov sem Nemec, če zmagamo, če pa izgubimo, ....« je kot razlog med drugim zapisal nogometaš in sprožil debato o diskriminaciji tujcev in integraciji priseljencev. Na zvezi so očitke o sovraštvu do tujcev zavrnili, hudi očitki pa so vendarle zelo odmevni in niso osamljeni in prvi v mednarodnem nogometu. Več kot 48 odstotkov vprašanih Nemcev je tudi mnenja, da je Özil žrtveno jagnje po neuspehu reprezentance na SP.

Vsaj javnost je v tem trenutku bolj na strani nogometaša kot pa vodstva zveze. Kar 49,7 odstotka vprašanih v anketi, ki jo je izvedel t-online.de, je mnenja, da mora zaradi zapleta odstopiti predsednik nemške zveze Reinhard Grindel, 36,6 odstotka jih temu mnenju nasprotuje, 13,7 odstotka pa je neopredeljenih.

Težave imajo številni zvezdniki A težave presegajo nemške meje. Francoz Karim Benzema, ki ima po starših korenine v Alžiriji, trdi povsem podobno kot Özil: »Če zadanem, sem Francoz. Če ne zadanem, sem Alžirec.« Enako čuti belgijski reprezentant Romelu Lukaku, ki je na portalu The Player's Tribune med drugim zapisal: »Če je šlo dobro, sem bral časnike, v katerih so me imenovali belgijski napadalec. Če ni šlo dobro, so me imenovali Romelu Lukaku, napadalec, ki izvira iz Konga.« Podobnih primerov je več. Švedski vezni igralec Jimmy Durmaz, ki ima korenine prav tako v Turčiji, je bil po napaki na SP v Rusiji na tekmi z Nemčijo deležen številnih žaljivih zapisov na socialnih omrežjih. Prejel je celo grožnje s smrtjo, naperjene vanj in v njegovo družino. Pa tudi Özil je v svojem pismu o odhodu iz nemške reprezentance pisal o grožnjah in mržnji usmerjeni vanj in v njegovo družino, ki jih je prejel po elektronski pošti. Najbolje so se v tej situaciji odrezali Švedi, ki so se na naslednjem treningu po porazu z Nemci javno zbrali ob Durmazu in v kamere enotno zavpili: »Fuck Racism.« »Smo različni, a v osnovi o vrednotah razmišljamo na enak način. Eden drugega moramo podpreti,« pa je to pokomentiral napadalec Marcus Berg. Svoje je dodal tudi Durmaz: »To se je zdaj zgodilo meni, a enako se je zgodilo številnim drugim na Švedskem. Pomembno je, da smo zadevo obrnili v pozitivno smer in sprožili debato o tej problematiki.« Nemški nogometaši so z izjavami bolj previdni. Večina molči, Jerome Boateng, Julian Draxler, Antonio Rüdiger in nekateri posamezniki pa so se v socialnih medijih »samo« zahvalili Özilu za dolgoletne nastope v izbrani vrsti.