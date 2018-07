Dve srci, obe obsojeni na izdajo

Tistega oktobrskega petka leta 2010 kot da je nemška nogometna reprezentanca kvalifikacijsko tekmo za evropsko prvenstvo sredi Berlina igrala v gosteh. Če jih že ni bila večina, so bili namreč navijači nasprotne ekipe na polnem olimpijskem stadionu vsekakor veliko glasnejši. Pomemben del tega navijanja je bilo tudi predirljivo kolektivno žvižganje, ko je žogo dobil igralec s številko 10 na dresu nemške reprezentance. Nosil ga je v Gelsenkirchnu, rojeni Mesut Özil. Dvojčka Hamit in Halil Altintop, Özilova someščana, ter Nuri Sahin iz Lüdenscheida in Ömer Erdogan iz Kassla so bili ta večer v postavi turške reprezentance. Oni so se, so Özilu sporočali njihovi navijači, odločili za pravi dres in grb, medtem ko je on izbral narobe.