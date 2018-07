Čeprav se ocena bonitetne agencije S&P Global Ratings za Telekom Slovenije v prvih šestih mesecih letošnjega leta nominalno ni spremenila, ostala je pri »dobri zadostni« BB+, pa je od začetka julija opremljena s svarilom pred možnim negativnim razvojem (Credit Watch Negative). Polletno poročilo o poslovanju Telekoma, ki ga je prejšnji teden obravnaval nadzorni svet družbe, razkriva, zakaj: pretežno državnemu in največjemu slovenskemu telekomunikacijskemu operaterju so v primerjavi z istim lanskim obdobjem padli prihodki, dobiček iz poslovanja (EBIT in EBIDTA) in č