Farmacevtska podjetja na pravi poti?

Leta 2015 so cene farmacevtskih podjetij, ki so združena v indeks MSCI, dosegle rekordne ravni. Od takrat so cene njihovih delnic v povprečju stagnirale. Nekatera pa so zabeležila tudi visoke minuse. Eden izmed glavnih razlogov so bila vrednotenja, ki so prehitela poslovanje podjetij. Vlagatelji so bili preveč optimistični. Nato so sledila še svarila ameriške politike, da so cene zdravil, storitev in medicinskih pripomočkov previsoke in da bodo naredili vse, da se znižajo. Podobna zgodba je bila tudi v Evropi, kjer so se v nekaterih državah zelo agresivno lotili varčevalnih ukrepov, predvsem na področju zdravil. Zato sta bila druga polovica leta 2015 in celotno leto 2016 za vlagatelje v omenjeni sektor precej klavrna. Nekoliko se je slika začela izboljševati lansko leto, ko se je nakazovalo, da večjih znižanj ne bo in da se poslovanje farmacevtskih podjetij še naprej izboljšuje. Kljub temu Trumpove izjave še naprej dvigujejo prah. Pred kratkim se je javil na temo cen posameznih zdravil, ki jih je Pfizer želel zvišati letošnje poletje. V nameri je uspel, Pfizer je dvig prestavil na kasnejši datum. Zdi pa se, da so te izjave le pesek v oči širši javnosti. Lobisti v ameriškem senatu, ki zastopajo interese največjih ameriških farmacevtskih podjetij, so med bolj agresivnimi in porabijo ogromno denarja. Pri svojih dejanjih so zelo uspešni, kar nakazujejo spremembe cen zdravil za posamezne bolezni. Bloomberg objavlja cene podobnih zdravil po različnih sklopih bolezni. V zadnjih treh letih so se zdravila podražila precej več, kot je znašala inflacija. Zdravila za avtoimune bolezni so se podražila za 40 odstotkov, zdravila za raka za 31 odstotkov, za diabetes 26 odstotkov in za HIV slabih 25 odstotkov. Najbolj prodajano zdravilo na svetu humira, ki ga proizvaja ameriško podjetje Abbvie, pa se je v omenjenem obdobju podražilo za 52 odstotkov. V zadnjih letih se dražijo tudi medicinska oprema in storitve.