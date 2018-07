Je res frizerka tista, ki je rešila barabe?

Barabam je uspelo, Čeferin je močnejši od ustavnega sodišča! Vsem tem kriminalcem bi morali soditi na Kitajskem ali v Maleziji, kjer bi jih obsodili na streljanje pred publiko! Frizerka je rešila barabe! V to smer gredo spletni komentarji ob zadnji odločitvi ustavnega sodišča glede zakona o odvzemu premoženja nezakonitega izvora (ZOPNI), ko je sodišče ugodilo pritožbi frizerke s Ptuja in odločilo, da zakon ne more vplivati za nazaj, se pravi na zadeve pred novembrom 2011. Tako se pač odziva človek z ulice, ki mu je vse jasno, pri katerem so stvari ali črne ali pa bele. A pravo je daleč od tega.