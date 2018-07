EU državam pomaga v bitki s požari

EU pomaga Grčiji, Švedski in Latviji v bitki z uničujočimi požari. Najhuje je v Grčiji. Predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker je grškemu premierju Aleksisu Ciprasu obljubil vso podporo “danes, jutri in dokler bo treba”. Komisar za krizno upravljanje Hristos Stilianides danes potuje v Atene. Center za usklajevanje nujnega odziva dela 24 ur na dan in je v stalnem stiku z oblastmi v Grčiji, na Švedskem in v Latviji, ki so zaprosile za podporo EU po uničujočih požarih, ki pustošijo po Evropi, poudarjajo v komisiji.

Pomoč Grčiji, kjer so požari zahtevali najmanj 60 življenj, so po navedbah komisije že ponudili Ciper, Bolgarija in Španija, in sicer letala za gašenje, gasilce, medicinsko osebje in vozila.

EU še naprej usklajuje tudi dostavo pomoči in opreme Švedski. Devet članic unije - Španija, Francija, Nemčija, Portugalska, Italija, Litva, Danska, Avstrija in Poljska - pomaga Švedski, kamor so poslale sedem letal, sedem helikopterjev in 340 gasilcev s 60 vozili.