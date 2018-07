Kot je po srečanju potrdila namestnica tiskovnega predstavnika nemške kanclerke Ulrike Demmer, sta se o tem srečanju nedavno dogovorila kanclerka in ruski predsednik Vladimir Putin, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Neobičajno srečanje so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP potrdili tudi v ruskem zunanjem ministrstvu, kjer so dodali, da so govorili predvsem o Siriji. Po navedbah Moskve, ki je zaveznica sirskega režima pod vodstvom Bašarja al Asada, so med drugim govorili o vzpostavitvi pogojev za vračanje sirskih beguncev in napredek v političnem procesu.

Glede razmer na vzhodu Ukrajine so bili nemško-ruski pogovori v Berlinu osredotočeni predvsem na uresničitev dogovorov iz Minska, s katerim naj bi zaustavili konflikt na vzhodu države. Ta je doslej zahteval že več kot 10.000 življenj.