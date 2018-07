Namen nadzorovanih centrov je izboljšati in pospešiti proces razlikovanja med prebežniki, ki potrebujejo mednarodno zaščito, in migranti, ki nimajo pravice ostati v EU, ter pospešiti postopke vračanja nezakonitih migrantov.

Centre, ki bi bili glede na lokacijo lahko tudi začasni ali priložnostni, bi vodile članice gostiteljice ob podpori EU, na primer evropske mejne straže, strokovnjakov za azil, uradnikov za varnostno preverjanje in postopke vračanja.

Članice prostovoljke bi za kritje stroškov infrastrukture in operativnih stroškov prejele polno finančno podporo, po 6000 evrov na osebo pa bi prejele tudi članice, ki bi privolile v transfer izkrcanih prebežnikov. Za zdaj takšne prostovoljke niso znane.

Drugi koncept so centri za izkrcanje v tretjih državah, ki naj bi zagotovili hitro in varno izkrcanje rešenih ljudi na obeh straneh Sredozemskega morja v skladu z mednarodnim pravom, vključno z načelom nevračanja, in odgovorno obravnavo po izkrcanju.

Za zmanjšanje števila žrtev bi morale vse obalne straže vzpostaviti območja iskanja in reševanja ter centre za usklajevanje reševanja na morju. Pri zaščiti izkrcanih in postopkih vračanja bi sodelovala tudi urad ZN za begunce (UNHCR) in Mednarodna organizacija za migracije (IOM).