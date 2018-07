Takšen sklep so predsedniki LMŠ, SD, SMC, SAB in DeSUS sprejeli na današnjem nadaljevanju pogovorov o oblikovanju koalicije. Kot je po srečanju v izjavi za medije povedal Šarec, ima NSi čas za odločitev do ponedeljka do 12. ure.

Kot je pojasnil Šarec, so se za takšen sklep odločil zaradi doseženega napredka v vsebinskih pogajanjih z NSi. Ker so pogajanja s to stranko dala rezultate, se Šarcu zdi korektno, da NSi pove, ali sodelovanje s sredinskim peterčkom zanjo ostaja opcija. »Če te ni, bomo iskali drugo opcijo,« je dejal Šarec.

»Če bomo z Levico šli v pogovore, bodo to resni pogovori« Če bo torej odgovor NSi negativen, bodo začeli pogovore z drugim potencialnim partnerjem, torej Levico, je napovedal Šarec. Kot je poudaril, imajo Levico za resno stranko. »Če bomo šli z njimi v pogovore, bodo to resni pogovori,« je dejal Šarec, ki se mu ne zdi pošteno, da bi se pogajali na dve strani hkrati. Z besedami, da z Levico ne želijo špekulirati, je zavrnil očitke o tem, da jo imajo za rezervno stranko. Glede možnosti manjšinske vlade je Šarec odgovoril le, da želijo v drugem krogu priti do vlade. Govoriti o tehničnem mandatarju pa se mu zdi trenutno deplasirano. »Bili smo na volitvah, vsak je dobil svojo količino glasov in odgovornosti,« je poudaril Šarec in dodal, da ne ve, kaj bi tehnični mandatar rešil. Potem ko se je NSi v prvem krogu iskanja mandatarja umaknila iz koalicijskih pogajanj, je namreč Šarec kot pretendent za mandatarski položaj ostal brez zadostne podpore za izvolitev za mandatarja za sestavo vlade. Predsedniki preostalih petih strank so se dogovorili, da bodo pogovore nadaljevali, pri tem pa je bilo pričakovati, da bodo k sodelovanju povabili Levico.