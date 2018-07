V izjavi za javnost so pri F1 zapisali, da so »v pogovorih z mestnimi oblastmi v Miamiju dosegli pomemben napredek, a da so pogajanja komplicirana«. »Čeprav bi imeli radi dirko za veliko nagrado v Miamiju že leta 2019, smo zdaj prišli do točke, ko ne moremo navijačem in dirkačem zagotoviti maksimalne izkušnje že prihodnje leto. Zdaj je naš cilj, da se poskušamo dogovoriti za leto 2020,« je dejal direktor trženja pri F1, Sean Bratches.

Medtem ko je formula 1 dosegla globalno priljubljenost, pa sta v ZDA, ko govorimo o priljubljenosti, še naprej v ospredju IndyCar in NASCAR. Letos bo sicer VN ZDA v formuli 1 21. oktobra v Austinu.