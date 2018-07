Ministrstvo za zunanje zadeve je vzpostavilo posebno evidenco za vse zainteresirane posameznike za zasedbo izvedenskih funkcij v mednarodnih organizacijah in njihovih telesih na prednostnih področjih slovenske zunanje politike, ki so: mir in varnost, človekove pravice, mednarodno pravo, razvojno sodelovanje in humanitarna pomoč ter okoljska vprašanja.

S to evidenco se ustvarja nabor primernih strokovnih kadrov, ki jih Slovenija lahko ponudi različnim mednarodnim organizacijam, kjer ti posamezniki, v primeru, da so izbrani, potem delujejo kot izvedenci v osebnem strokovnem svojstvu. Takšno delovanje za te posameznike pomeni možnost za strokovno udejstvovanje v mednarodnem okolju ter priložnost za pridobivanje dodatnih strokovnih znanj in izkušenj, pri čemer tudi koristijo ugledu in prepoznavnosti Slovenije kot verodostojne članice mednarodne skupnosti.